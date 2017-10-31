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«يماني»: المملكة تستخرج اليورانيوم محلياً لبرنامج الطاقة النووية

«يماني»: المملكة تستخرج اليورانيوم محلياً لبرنامج الطاقة النووية
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تواصل – الرياض:

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني، عزم المملكة استخراج اليورانيوم محلياً في إطار برنامجها للطاقة النووية، وذلك في خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.

وقال “يماني”، في كلمة أمام مؤتمر دولي للطاقة النووية في أبو ظبي أمس (الاثنين)، إن استخراج السعودية لليورانيوم محلياً منطقي من وجهة النظر الاقتصادية.

وتابع “يماني”: «في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم في المملكة، فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي»، مبيناً أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية،”الحياة”.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المملكة ستقر قريباً قوانين تخص برنامجها النووي، وأنها ستنتهي من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.

وأشار “يماني”، إلى أنه تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للمملكة في الربع الثاني من 2018 «الأمر الذي سيسمح للوكالة بتقويم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية».

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