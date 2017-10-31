الصين تتهم 3 مسؤولين سابقين كبار بـ «تدبير مؤامرة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصين تتهم 3 مسؤولين سابقين كبار بـ «تدبير مؤامرة»

الصين تتهم 3 مسؤولين سابقين كبار بـ «تدبير مؤامرة»
0

تواصل – وكالات:

أكد الحزب «الشيوعي» الحاكم في الصين أن بكين أحبطت مؤامرة حاكها ثلاثة مسؤولين سابقين، بعد أيام على اختتام مؤتمر الحزب الذي يعقد كل خمس سنوات، وعزز سلطة أمينة العام الرئيس شي جينبينغ.

وقالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (الأحد)، إن تقريراً سلمته «لجنة التفتيش الانضباطية» إلى المؤتمر، يتهم سون جينغكاي الذي كان نجماً صاعداً في الحزب وأقيل في (يوليو) الماضي بتهمة الفساد، بالتورط في هذه المؤامرة.

وكشف التقرير أن سون الذي كان أكبر مسؤول صيني يسقط منذ خمس سنوات، عمل مع مسؤولين آخرين كبيرين جداً، حيث سجنا بتهمة الفساد في السنتين الأخيرتين هما لينغ جيهوا المدير السابق لمكتب الرئيس هو جينتاو، والمدير السابق لجهاز الأمن جو يونغكانغ.

وقال التقرير الذي استندت إليه الوكالة الرسمية، إن «جو يونغكانغ وسون جينغكاي ولينغ جيهوا وغيرهم، خالفوا في شكل خطر الانضباط والقواعد السياسية للحزب، بسبب طموحات سياسية، ولجأوا إلى تدبير المؤامرة».

وأضاف أن الحزب «الشيوعي» الصيني «كشف في الوقت المناسب هؤلاء الوصوليين والمتآمرين، وعاملهم بحزم وقضى عليهم»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. لقطات رائعة من أكبر مزرعة سمكية في العالم بالصين

شاهد.. لقطات رائعة من أكبر مزرعة سمكية في العالم بالصين

بالفيديو.. نيران تشتعل من باطن الأرض في الصين منذ 59 عاماً

بالفيديو.. نيران تشتعل من باطن الأرض في الصين منذ 59 عاماً

هاتف «دوجي» الصيني يتحدى الجميع بالبطارية الأقوى على الإطلاق

هاتف «دوجي» الصيني يتحدى الجميع بالبطارية الأقوى على الإطلاق

رجل يدفع امرأة فوق سكة الحديد في الصين (فيديو)

رجل يدفع امرأة فوق سكة الحديد في الصين (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>