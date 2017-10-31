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«الأحوال المدنية»: لا حذف لصورة الهوية.. والتغيير يواكب التحول الإلكتروني

«الأحوال المدنية»: لا حذف لصورة الهوية.. والتغيير يواكب التحول الإلكتروني
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تواصل- الرياض:

قال المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن الأحوال المدنية تعمد إلى تغيير شكل بطاقة الهوية الوطنية بإضافة مجموعة من الخصائص لمواكبة التحول الإلكتروني والتطورات المتلاحقة في مجال الوثائق الثبوتية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف، أن ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أنها ستصبح دون صورة غير دقيق، وسيعلن عن الشكل الجديد من خلال القنوات الرسمية حال اعتماده، مشيراً إلى أن التطورات تأتي لمواكبة توجهات الدولة في استثمار التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق خدمة المواطن.

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