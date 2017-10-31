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عمّ العريس يكشف حقيقة رقصة الداعية «علي المالكي» في حفل زواج

عمّ العريس يكشف حقيقة رقصة الداعية «علي المالكي» في حفل زواج
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تواصل – الرياض:

كشف مغردون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول مزاعم رقص الداعية علي المالكي، على أنغام الموسيقى، ونشر المغردون المقطع الأصلي والذي يظهر فيه “المالكي” في حفل زواج لابن أخيه وسط جمع من الحاضرين.

وأكد المغردون أن المقطع الذي حاول بثه بعض المغرضين، أضافوا إليه أصوات الموسيقى، وبثوه على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى “المالكي”.

مقطع الفيديو الأصلي يظهر الداعية المالكي بين أقاربه في العرس وهو ينشد موالاً جنوبياً دون موسيقى أو أي إيقاعات.

وبث أحد أقارب الداعية المالكي مقطع الفيديو الأصلي، مؤكداً أن أحد الحضور صوره بجواله، وأكد أنه يظهر في المقطع.

وقال فالح محمد ال رمثان الذي يظهر في مقطع الفيديو الأصلي: “خافوا الله في أعراض الناس تأكدوا قبل الدرعمه”، ونشر المقطع الأصلي للفيديو.

واستنكر محمد السبيعي تعمد الإساءة للداعية علي الملكي ببث مقطع فيديو مزيف، وقال: “الجهال ومن في قلوبهم مرض على الدعاة فرحوا بتركيب الموسيقى”.

وقال سامي الشمري‏: “المقطع تم التلاعب فيه وتم تركيب الموسيقى، وكل من نشره يحق للشيخ علي المالكي شكواه ورد اعتباره”.

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