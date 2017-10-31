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الصحة: 75% من حالات التسمم بسبب المطاعم

الصحة: 75% من حالات التسمم بسبب المطاعم
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تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة الدكتور مشاري الدخيل عن أن 75% من حالات التسمم التي رصدتها الوزارة في المجتمع السعودي بسبب المطاعم.

وأكد وفقاً لـ”الرياض” أن “الصحة” شكلت لجنة رباعية لمتابعة حالات التسمم، وتبين أن 75 % منها بسبب المطاعم وأن 25 % من جهات أخرى.

جاء ذلك في تصريحات لـ “الدخيل” عقب افتتاح المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية مساء الأحد في الرياض، والذي أشار في أن وزارة الصحة والجهات الأخرى ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، تتابع وتراقب هذا الجانب لمعرفة مصدر التلوث والتسمم وتتقصى الحقائق والمعلومات لإيقاع العقوبات وما يتطلبه النظام في هذا الشأن.

وأوضح الدخيل أن هناك لجاناً وطنية للصحة المدرسية والمقاصف المدرسية بالإضافة لبرامج جديدة مطبقة سترى النور قريباً وسيتم الإفصاح عن أرقام تسعد الجميع.

السمنة تبلغ 36%

وكشف “الدخيل” عن أن نسبة السمنة في المجتمع السعودي بلغت 36 %، ونسبة السكر 27 %، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تكاتف قوي للحد من الأمراض في المجتمع، وأن المؤتمر سيسلط الضوء على الأمراض المزمنة وكيفية معالجتها.

وحول متابعة أغذية الحمية وما دور الوزارة حيالها، أشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستباشر وتنفذ عملية تسجيل البطاقة الغذائية على جميع الوجبات الصحية والسريعة، ويتمثل ذلك في متابعة مكوناتها وسعراتها الحرارية (الكربوهيدرات والبروتينات والدهون).

وأضاف: نحن نعاني من ارتفاع أمراض السمنة ومضاعفاتها، فتصحيح السلوك والمفاهيم مطلب من هذا المؤتمر الذي يعد لبنة أساسية لتوعية الناس، كما يهتم بطرح الأوراق العلمية والبحثية مما يتوافق مع الجوانب الصحية الكثير منها عن السلامة الغذائية والرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الهدف من المؤتمر هو توعية الناس والتخفيف من الهدر الغذائي والأمراض المزمنة والأخطاء الموجودة التي يمارسها المجتمع السعودي.

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