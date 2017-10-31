مستشار بالديوان الملكي: توطين الوظائف التقنية بنسبة 100٪ قريبا

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تعهد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية ورئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات،‏ بأن يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية بالمملكة بنسبة 100٪ في القريب العاجل.

وقال “القحطاني”، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية أو حتى خاصة، شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليما، هذا الأمر يجب أن يتغير وقريبًا.

وأضاف، “كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل ما يقال عنها أنها غير مقنعة، توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد”.

وتابع، “ليس فقط لدى الجهات الحكومية بل حتى البنوك تجد “الآي تي” أغلبه إن لم يكن كله أجنبي، نتمنى استغلال أبنائنا الاستغلال الأمثل ليظهروا ما بداخلهم من إبداع”.