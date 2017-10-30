ميليشيات الحوثي الانقلابية تجند الأطفال و«تطعمهم» قبل أن يموتوا (صورة)

تواصل – فريق التحرير:

استنكر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الاستغلال الحوثي للأطفال في اليمن، وإقحامهم في المعارك والحروب ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الأساسية.

وقام الحساب الرسمي لـ “الوفد الدائم للمملكة بالأمم المتحدة”، على تويتر، بنشر صورة لطفل حوثي يحمل السلاح في يده، وباليد الأخرى يأخذ التطعيمات الخاصة قبل أن يتم الزج به في المعارك العسكرية.

وعلق وفد المملكة بالأمم المتحدة على الصورة قائلا “ميليشيات الحوثي الانقلابية تجند الأطفال في حربهم الانقلابية وتقوم بتطعيمهم قبل أن يموتوا، هذا هو الاعتداء الصارخ لحقوق الطفل الأساسية”.