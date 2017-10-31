3 طرق بسيطة للبقاء متصلاً بالإنترنت بعد انتهاء باقتك

تواصل – وكالات:

يعتقد المستخدم أن سببين رئيسيين يعيقان اتصاله بالإنترنت، هما وضعية الطيران أو انتهاء باقته. لكن هناك العديد من الخطوات التي تتيح له الاتصال بالإنترنت وإن كان محدوداً عند السفر إلى أي مكان.

نستعرض فيما يلي 3 حيل تجعل المستخدم متصلاً بشكل دائم بالإنترنت سواء انتهت باقته بالإنترنت أو عند السفر وضبط هاتفه على وضعية “الطيران”:

1-تحميل الخرائط قبل قطع الاتصال بالإنترنت

افتح خدمة خرائط جوجل الرقمية “جوجل مابس” ثم اجلب المكان الذي ترغب في حفظه، ثم اذهب إلى قائمة←أوفلاين مابس←اختر خريطتك←تحميل

للدخول على خريطتك أثناء عدم اتصالك بالإنترنت، انقر على قائمة←أوفلاين مابس←اختر الخريطة المرادة من القائمة.

2-معرفة الموقع الجغرافي للصور من دون إنترنت

بالنسبة لهواتف أبل

اعدادات←هاتف←انقر لأسفل←اختر الرمز السري للشريحة (SIM PIN) ثم تنشيطها←عين رمز سري تتذكره بسرعة، وفي حال نسيانك له بإمكانك معرفته عبر شركة الاتصال الخاصة بك.

بمجرد ظهور نافذة لإدخال الرمز السري لشريحة الاتصال، لا تدخلها، فقط افتح جهازك بالطريقة الطبيعية، وامتنع عن إدخال الرمز السري، إلى أن تعاود الاتصال بالطرق الطبيعية سواء بالخدمات الخلوية أو الاتصال بالشبكات اللاسلكية.

بالنسبة لهواتف أندرويد

يعتبر تطبيق “Andriod Buddy” الأفضل لتحديد الموقع الجغرافي للصور.

فقط اختر الصورة المراد عمل وسم جغرافي لها← انقر على flag incom←locate ← find location

بعدها اكتب في الخانة أين التقطت الصورة، سيقوم التطبيق بجلب غوغل مابس لتحديد المكان بالضبط ثم حفظها داخل بيانات “جي بي إس”.

وهناك تطبيق آخر يعرف باسم “Geo picture map”، بمجرد تحميله، انقر على “photo icon”، ثم اختر الصورة المرادة، ثم انقر عليها ثم ابحث عن المكان باستخدام غوغل مابس، ثم انقر على خانة الحفظ “save icon”.

3-استخدام الهاتف للترجمة من دون إنترنت

عند الذهاب أو السفر إلى مكان لا يتحدثون بنفس لهجتك ولغتك، بإمكانك استخدام هاتفك للترجمة، قبل التوجه إلى المكان، قم بتحميل “جوجل ترانسليت” على هاتفك آي فون أو أندرويد، ثم بإمكانك استخدامه من دون باقة إنترنت.

ولتفعيل ذلك قم بالنقر على قائمة Menu←offline Translation ←من القائمة اعثر على اللغة المراد ترجمتها←ثم انقر على مفتاح التحميل←الآن سيقوم القاموس بحفظها في هاتفك وبإمكانك استخدام التطبيق للترجمة من دون إنترنت.