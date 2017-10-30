امرأة تسطو على بنك وطفلتها بانتظارها في سيارة الأجرة

تواصل – وكالات:

قالت الشرطة في جزيرة لونغ آيلاند الأمريكية، إن امرأة قامت بالسطو على بنك وسرقت مبلغاً من المال، في الوقت الذي كانت طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات تنتظرها في سيارة الأجرة خارج البنك.

وأشارت تحقيقات شرطة مقاطعة سوفولك، إلى أن ديانا ماريني، البالغة من العمر 28 عاماً، دخلت بنك تشيس حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر، يوم السبت الماضي، وسلمت ورقة لأحد الموظفين في البنك، تطلب منه تسليمها النقود الموجودة في الصندوق، تحت تهديد السلاح.

وبعد أن سلم الموظف، ديانا مبلغاً غير محدد من المال، سارعت إلى الفرار من البنك، في سيارة الأجرة التي كانت بانتظارها في الخارج، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز البريطانية.

وتمكنت الشرطة، من إيقاف سيارة الأجرة، وكانت ديانا بداخلها برفقة ابنتها، ومعها المبلغ الذي سرقته من البنك، وألقي القبض عليها بتهمة السطو، وتعريض حياة طفلتها للخطر.

ومن غير المعروف، إذا كانت ديانا استعانت بمحامي للدفاع عنها، حيث سيتم تحويلها إلى المحكمة في وقت لاحق، لتنال العقاب الذي تستحقه على التهم الموجهة إليها.