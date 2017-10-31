تعرف على أسهل طريقة لخسارة الوزن

تواصل – وكالات:

يمكن لمن يعانون من السمنة خسارة الوزن عن طريق بعض الحميات، التي لا تحتاج إلى أن تتخلى عن الأطعمة التي ترغب بتناولها، ويمكن من خلالها خسارة الوزن الزائد بأقل جهد ممكن، وخلال فترة زمنية قياسية، ومن بينها هذه الحمية، التي تساعدك على خسارة حوالي 7 كيلو من وزن، دون أن تضطر إلى حساب السعرات الحرارية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إليك الآتي:

الحمية

لا داعي للقلق بشأن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، فعندما يتعلق الأمر بالطعام، فما يجب أن تأخذه بعين الاعتبار هو النوعية وليس الكمية، فستلاحظ أنك عندما تتمسك بالأطعمة الكاملة وتتخلى عن المعالجة منها، ستشعر بالشبع بشكل أسرع، وستبدأ بخسارة الوزن من اليوم الأول.

الأطعمة التي يجب أن تتجنبها

يجب التوقف عن تناول الكعك والمعجنات والبسكويت واللحوم المصنعة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وعلى الرغم من أن الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات وحبوب الإفطار السكرية يمكن أن تمنحك جرعة سريعة من الطاقة، إلا أنك سرعان ما تشعر بالتعب. وفي نفس الوقت، فإن النشاء الموجود في الخبز الأبيض والبطاطا يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، ويسبب طفرات خطيرة.

الأطعمة التي يجب أن تتناولها

حاول أن تسعى إلى اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة، والسكر البني، فهي مصادر أكثر استدامة للطاقة، وتبقي مستويات سكر الدم ثابتة، وتجعلك تشعر بالشبع والامتلاء بشكل أسرع.

وينصح أيضاً بتناول زيت الزيتون والمكسرات، التي تحتوي على نسبة من الدهون غير المشبعة الصحية، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يجب تخفيض نسبة الكربوهيدرات خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمية، حيث تساعد الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في فقدان الوزن، وإدارة الغلوكوز، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.