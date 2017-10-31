تعرف على أسهل طريقة لخسارة الوزن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

تعرف على أسهل طريقة لخسارة الوزن

تعرف على أسهل طريقة لخسارة الوزن
0

تواصل – وكالات:

يمكن لمن يعانون من السمنة خسارة الوزن عن طريق بعض الحميات، التي لا تحتاج إلى أن تتخلى عن الأطعمة التي ترغب بتناولها، ويمكن من خلالها خسارة الوزن الزائد بأقل جهد ممكن، وخلال فترة زمنية قياسية، ومن بينها هذه الحمية، التي تساعدك على خسارة حوالي 7 كيلو من وزن، دون أن تضطر إلى حساب السعرات الحرارية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إليك الآتي:

الحمية

لا داعي للقلق بشأن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، فعندما يتعلق الأمر بالطعام، فما يجب أن تأخذه بعين الاعتبار هو النوعية وليس الكمية، فستلاحظ أنك عندما تتمسك بالأطعمة الكاملة وتتخلى عن المعالجة منها، ستشعر بالشبع بشكل أسرع، وستبدأ بخسارة الوزن من اليوم الأول.

الأطعمة التي يجب أن تتجنبها

يجب التوقف عن تناول الكعك والمعجنات والبسكويت واللحوم المصنعة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وعلى الرغم من أن الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات وحبوب الإفطار السكرية يمكن أن تمنحك جرعة سريعة من الطاقة، إلا أنك سرعان ما تشعر بالتعب. وفي نفس الوقت، فإن النشاء الموجود في الخبز الأبيض والبطاطا يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، ويسبب طفرات خطيرة.

الأطعمة التي يجب أن تتناولها

حاول أن تسعى إلى اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة، والسكر البني، فهي مصادر أكثر استدامة للطاقة، وتبقي مستويات سكر الدم ثابتة، وتجعلك تشعر بالشبع والامتلاء بشكل أسرع.

وينصح أيضاً بتناول زيت الزيتون والمكسرات، التي تحتوي على نسبة من الدهون غير المشبعة الصحية، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يجب تخفيض نسبة الكربوهيدرات خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمية، حيث تساعد الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في فقدان الوزن، وإدارة الغلوكوز، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إضافة إلى القهوة الصباحية تساعد في خسارة الوزن (فيديو)

إضافة إلى القهوة الصباحية تساعد في خسارة الوزن (فيديو)

أفضل 5 فواكه تساعدك على إنقاص وزنك بصورة طبيعية

أفضل 5 فواكه تساعدك على إنقاص وزنك بصورة طبيعية

شاهد.. أسهل وأسرع طريقة لتقشير «الخوخ»

شاهد.. أسهل وأسرع طريقة لتقشير «الخوخ»

تعرّف على خلطة «الثوم» للتنحيف وخسارة الوزن في وقت قصير

تعرّف على خلطة «الثوم» للتنحيف وخسارة الوزن في وقت قصير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>