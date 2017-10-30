توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 4 مناطق بالمملكة

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة و مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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