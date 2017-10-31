«الصندوق العقاري»: نحتاج 40 عاماً لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار

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تواصل – الرياض:

كشفت قوائم صندوق التنمية العقارية أنه بإمكان الصندوق حاليا إقراض 34 ألفا فقط بمبلغ تمويل يبلغ 500 ألف ریال، من أصل 88 ألفا يمكن إقراضهم – بفارق 54 ألف مستفيد – وبعدها يتوقف الصندوق عن الإقراض إلا من مبالغ التحصيل، التي تشير بياناتها إلى تسجيل تعثر يبلغ 32 مليار ریال.

وبحسب القائمين على الصندوق، فقد تم التحول للتمويل المدعوم لأسباب موضوعية تتعلق بآليات الإقراض والدعم، إذ إن النقد المتوفر في الصندوق لا يكفي لإقراض من صدرت أرقامهم في عام 2017. وفقا لـ “عكاظ”

وبناء على ما سبق فسيحتاج الصندوق إلى 40 عاما لخدمة المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية الحالية، وتبلغ القدرة التحصيلية للصندوق ستة مليارات ريال يمكنها أن تمول 12 ألف مستفيد سنوياً.

وبحسب إحصاءات الصندوق فإنه أقرض 860 ألفا خلال الـ40 عاما الماضية، فيما يعمل الآن على إقراض 500 ألف خلال خمسة أعوام. وبينما كان عدد المستفيدين يراوح بين 8-10 آلاف سنويا عندما كان سعر برميل النفط 40 دولارا، فإنه يدعم اليوم بنفس الأسعار 85 ألف مستفيد سنويا، ويكفي قرض الـ 500 ألف الذي كان يعطى لشخص واحد لسداد أرباح تمويل 25 شخصا، إذ يقوم الصندوق بتسديد أرباح البنوك على مدى 25 عاما تقريباً.

ويبلغ رأسمال الصندوق المعلن 191 مليار ريال مع مستوى رأسمال حالي يصل إلى 180 مليار ريال بفارق 11 مليارا، في وقت تبلغ فيه المبالغ المتوفرة بالصندوق 17 مليار ريال، تمثل النقد المتاح للقروض الجديدة، فيما تبلغ القروض المستحقة 157 مليار ريال، وشهدت تلك القروض زيادة حادة في الأعوام الأربعة الأخيرة مع محفظة قروض مستحقة تضاعفت تقريبا من 2011 إلى 2016 لتصل إلى هذا المبلغ.

ويمنح الصندوق في الوقت الحالي مبالغ التمويل إلى الموظفين، الذين تصل رواتبهم إلى 14 ألفا أو أقل، متحملا أرباح التمويل بالكامل، ووفقا لذلك لا يسدد المقترض إلا مبلغ القرض؛ ما يجعل هامش الربح صفر%.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن 85% من المسجلين لديه من ذوي الدخل أقل من 14 ألف ريال، فيما إذا تجاوز الراتب ذلك، يتم دعمه بنسبة 35% و100%، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، وحاسبة الدعم في موقع الصندوق.

وبالنسبة إلى عقود التمويل العقاري في المملكة فجميعها إسلامية حسب اشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تمت إجازتها من الهيئات الشرعية، كما أنها مؤمنة ضد الوفاة والعجز الدائم، كما يوجد عقد دعم ملزم بين المستفيد والصندوق يحدد أرباح التمويل التي سيتحملها الصندوق.

 

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    زائر

    يامن توليتم أمر المسلمين اتقوا الله فيهم
    كم مظلوم ضعيف بهذا القرار المجحف وكم تاجر ثري من اصحاب البنوك والشركات مستفيد
    للأسف قرار يزيد الفقير فقراً ويزيد الغنيّ غناءً
    أنا مظلوم بهذا القرار ومن هنا أشهد الله عزوجل أني لن أسامحكم جميعاً واذا رفعت يدي الى السماء في أوقات الإجابة لاتنزل قبل ادعوا على من ظلمني
    طفح الكيل وقهرتم الرجال وأهنتوا كرامتنا فلاوفقكم الله

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