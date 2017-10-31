قاتل زوجته في مكة يخضع لحراسة مشددة بالمستشفى

تواصل – الرياض

أكد مصدر في مستشفى النور التخصصي، أن الجاني الذي أقدم على قتل زوجته طعنا، مساء أول أمس، أمام أبنائها، ثم سدد لنفسه عدة طعنات في البطن محاولا نحر نفسه، تمكن الهلال الأحمر من نقله إلى المستشفى، وخضع لعدة جراحات وسط حراسة مشددة لغرفة العناية المركزة، كما تم أخذ عينات دم منه لإخضاعها لمختبر السموم، طبقاً لـ “الوطن”.

وفي بيان للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، قال فيه ” أن مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة، تبلغ بقيام مواطن في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته، وتمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي، إذ اتضح أن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات أدت إلى وفاتها، وكذلك قيام المتهم بإيذاء نفسه بجرح قطعي في الرقبة وطعنات في البطن”.

وطبقا لبيان “القرشي”: ” أن حالته الصحية مستقرة، وما يزال منوما في المستشفى”، وأن “الجاني يعاني اعتلالا نفسيا، وله ملف يثبت ذلك، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، كما أشعرت النيابة العامة اختصاصا”.