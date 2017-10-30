عاجل: تعليق الدراسة في جميع مدارس حفر الباطن اليوم الثلاثاء

تواصل – الرياض

أعلن تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة في جميع مدارس اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك في بيان لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه “بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد تقرر تعليق الدراسة في مدارس المحافظة لهذا اليوم الثلاثاء 1439/2/11.”

وقالت أن التعليق يشمل كل القطاعات التابعة لتعليم حفرالباطن: