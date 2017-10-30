«المعلمي»: المملكة شاركت بفاعلية في محاربة الإرهاب

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أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن مكافحة الإرهاب أحد المحاور الهامة في سياسة المملكة قائلا ‘‘إن المملكة شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب‘‘.

وأضاف المعلمي، عقب اجتماع المجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب، أن مركز مكافحة الإرهاب في المملكة من أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، وهو مستمر في برنامجه‘‘، مضيفا أنه تم افتتاح المركز الذي يستهدف تمويل الإرهاب بتعاون خليجي أمريكي.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، ‘‘نحن نعتمد على دعم السعودية في مواجهة الإرهاب العالمي‘‘ مضيفا، اننا اكتشفنا من خلال مركز مكافحة الإرهاب، عددا من الأفكار المهمة في هزيمة الإرهاب”.