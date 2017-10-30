بمناسبة تقاعدهما.. «تعليم جدة» تحتفي بـ«الدماك» و«الشمراني»

تواصل – سلطان السهيمي:

احتفل قادة التعليم بمحافظة جدة، بتقاعد القائدين التربويين محمد بن علي الدماك، وفايز بن أحمد الشمراني، بفندق الحمراء سوفتيل، في حضور عدد من منسوبي التعليم ومحبي وأقارب وزملاء المحتفى بهما.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وتوالت الكلمات من قبل المحتفى بهما وعدد من القادة التربويين بمدينة جدة، كما تم تقديم عرض مرئي يحاكي سيرة المحتفى بهما خلال مسيرتهما التعليمية والاجتماعية.

وفي ختام الحفل كُرم المحتفى بهما بالدروع والهدايا التذكارية، ثم تناول الجميع العشاء في نهاية هذه المناسبة.