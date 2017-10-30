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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

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معلم يصمم صور لطلابه المتفوقين في بيشة (صور)

معلم يصمم صور لطلابه المتفوقين في بيشة (صور)
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تواصل – فهد الأكلبي:
قام معلم بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالعطف شمال محافظة بيشة بابتكار فكرة تصميم فوتوشوب لهم بعد تصويرهم وسؤالهم عن ماذا يريدون أن يعملوا وأمانيهم الوظيفية في المستقبل، وذلك في إطار تشجيع طلابه المتفوقين.
وقال المعلم لـ”تواصل” إن الفكره ساعدته في زيادة حُب الطلاب لمادته وتنافسهم لجمع المعلومات وتحضير الدروس قبل موعدها، مضيفا أن الطلاب أصبحوا متعلمين نشيطين يتعلمون تعاونياً مع بعضهم بعضاً.
وأضاف أنه لا بُدَّ من التَّأكيد على أنَّ سلوك المُعلّم لأسلوب التعلِيم التَّفَاعلي التعاوني الذي يكون للطالب فيه دورٌ إيجابي في الوصول إلى المعلومة أولى وأفضل بكثير من أسلوب التقرير والإلقاء، حيث يقتصر دورُ الطَّالب في أسلوب التقرير والإلقاء على التلقي السلبي الذي لا يُنَمِّي في الطالب مهاراتِ التَّعلُم الكافية .
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