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تنسيق وجهود مشتركة لوحدة «حماية حائل الاجتماعية» مع شرطة المنطقة

تنسيق وجهود مشتركة لوحدة «حماية حائل الاجتماعية» مع شرطة المنطقة
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تواصل – سعود الرفاع:

أطلع مدير وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فهد العتيبي، مدير شرطة حائل اللواء عثمان المحيميد، على لائحة الحماية من الإيذاء، ومهام الفريق التنفيذي المنفذ للحماية، وما يواجهه من صعوبات بالميدان، وكيف يعمل على تذليل تلك الصعوبات، وطريقة التنسيق بين الفريق والشرطة لمباشرة البلاغات.

من جهته، أبدى مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد، إعجابه الشديد بشرح وعرض مدير الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المباشر مع قائد المهام والدوريات الأمنية بعيدا عن المكاتبات.

كما شكر العتيبي، المحيميد علی حسن الاستقبال، وتفهمه لواجبات عمل وحدة الحماية الاجتماعية، حيث يعد اهتمامه يدعم الحماية الاجتماعية، تسهيلا لمهامها.

وفي ختام الزيارة قدم العتيبي لقائد الشرطة درع شكر وتقدير من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة تقديرا لهذه الزيارة.

كما قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد شكره وتقديره لتعاون شرطة المنطقة وعلاقتها المشتركة التي تأتي معززة ومكملة لآلية العمل مع برامج الإدارة الناجحة ومنها وحدة الحماية الاجتماعية وتعزيز دورها الاجتماعي المنوط بالمجتمع.

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