مقاول يقطع 47 شجرة بحوطة بني تميم.. و«البيئة» تعاقبه وتتعهد بالتعويض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع فيديو وثقه مواطن ظهر فيه قيام آليات إحدى المؤسسات بتقطيع عددٍ من أشجار الطلح والسلم بشعيب محرج بحوطة بني تميم وقامت بتكريم المواطن وفرضت مخالفة على المقاول وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

من جهته، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال اتصاله بالمواطن محمد الحمود الذي وثق اعتداء أحد المقاولين على شعيب وتدميره 47 شجرة محلية، أن أفراد المجتمع شركاء في حماية البيئة وإنمائها، والرقابة على التعديات.

وتعهدت وزارة البيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن تزرع أضعاف أعداد الأشجار التي دمرها أحد المقاولين بمشاركة رابطة حوطة بني تميم الخضراء، إضافة إلى إيقاع العقوبة المناسبة في حق المخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وكشف الوزير الفضلي عن استعداد الوزارة لإقامة محمية نباتية طبيعية في حوطة بني تميم، سيخصص لها من أراضي الوزارة في المنطقة، وذلك للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها، وفتحها لمساهمة أهالي المنطقة في إنمائها.