رسموا «صلبانا» عليه.. مجهولون يعتدون على مسجد في هولندا

تواصل – وكالات:

تعرض مسجد للجالية المغربية بمدينة بارنيفيلد، وسط هولندا، لاعتداءات عنصرية، حيث كتب مجهولون عليه عبارات كراهية.

وقالت مصادر إن صلبانا معقوفة تم رسمها على بوابات المسجد، المعروف باسم “نور”، مما أثار استياء المسلمين في المدينة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم شرطة بارنيفيلد، بترا ريجنتن، إن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى مرتكبي الاعتداء.

وتشهد هولندا، ارتفاعًا في نسبة هذا النوع من الاعتداءات، بسبب الخطاب العنصري المتنامي في البلاد في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في مارس الماضي.

وتعرضت حتى الآن 9 منظمات إسلامية لهجمات عنصرية، كما شهدت البلاد موجات من الأنشطة المعادية للإسلام، وكراهية الأجانب.