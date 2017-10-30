غارة للتحالف العربي تقتل قائد المدفعية بميليشيات الحوثي

ونقلت وسائل إعلام، مساء أمس الاثنين مقتل العميد محمد الصوفي، قائد لواء مدفعية الميليشيات الانقلابية في اليمن، في غارة لتحالف دعم الشرعية.

من جهة أخرى، أسقطت المقاومة في البيضاء، اليوم، طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بمنطقة بلاد الجوف بمديرية “القريشية – قيفة رداع”، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمينة “سبأ”.

كما صعدت المقاومة الشعبية من عملياتها القتالية ضد المليشيات في “قيفة”، بعمليات نوعية وبأسلحة متطورة، في الوقت نفسه، أوضح مصدر قيادي بمقاومة “ذي ناعم”، مقتل عنصرين من الميليشيات الانقلابية في أحد المواقع بمنطقة “الحيكل”، في هجوم للمقاومة.