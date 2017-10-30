3 نصائح من «النقل» لقائدي المركبات خلال الأجواء الغبارية

تواصل – فريق التحرير:

بالتزامن مع الموجة الغبارية التي تضرب المملكة، لا سيما بمناطق الحدود الشمالية، وحائل، والجوف، وجهت وزارة النقل عدداً من النصائح لقائدي المركبات لتفادي الآثار السلبية لتلك الموجة على صحتهم وأدائهم في القيادة.

وحثت الوزارة قائدي المركبات على تشغيل أنوار السيارة الأمامية والخلفية خلال السير في الأجواء الغبارية، مع تشغيل الانتظار (الفليشر) لتنبيه السيارات الأخرى.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لا تنسَ تشغيل مكيف السيارة أثناء قيادتك في الأجواء الغبارية، حتى يساعد في تنقية الجوّ ويضمن لك قيادة سليمة”.