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خبيرة تحذر من مخاطر «انفجار العطسة»

خبيرة تحذر من مخاطر «انفجار العطسة»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت خبيرة الإتيكيت لينا حمامي، المصابين بالزكام ونزلات البرد عند إصابتهم بالسعال إلى محاولة تحديد مجال العطسة في أقل مساحة ممكنة، خاصة إذا كان الشخص المريض يجلس مع آخرين.

وحذرت “حمامي” من مخاطر “انفجار العطسة”، مؤكدة أنها تتسبب بصنع مجال ميكروبي فيروسي ربما يضر المتواجدين في محيطها.

وشددت لينا، خلال مشاركة متلفزة لها على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الاثنين، على ضرورة الاهتمام بالنظافة بصفة عامة واستخدام مناديل سميكة حتى لا تمس ميكروبات العطسة أيدي المريض فيعدي غيره بها إن صافحهم، مطالبة بعدم إلقائها في الشارع، وأن يكون لها مكان مخصص حتى لا تعدي آخرين.

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