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أمير نجران: ما يميز جنودنا البواسل تسلحهم بالإيمان والوطنية الصادقة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على فخر المواطنين واعتزازهم بما يقدمه رجال القوات العسكرية، من كافة الوزارات والقطاعات، في الحد الجنوبي، في سبيل الذود عن أرض الوطن، وتأمين سلامة المواطن والمقيم.

وقال لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم الاثنين، قائد قوة شرورة المكلف حديثاً، اللواء ركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، “إن ما يميّز رجال هذا الوطن أنهم تسلّحوا بالإيمان والوطنية الصادقة، وهذا مصدر سمو وشموخ معنوياتهم، وشجاعتهم وبسالتهم، وهم اليوم أحفاد وأبناء رجال مخلصين واجهوا الطائرات والمدفعيات بالبنادق”.

وبيّن أمير نجران دور رجال القوات العسكرية في السلم والحرب، قائلاً: “كيف لنا أن ننعم في بيوتنا وننام مرتاحي البال من دونهم بعد توفيق الله تعالى؟ وكيف لنا أن ننعم بالتنمية ونمارس حياتنا في المدارس والجامعات والأعمال من دونهم؟”.

بدوره عبّر اللواء ركن عبدالعزيز البلوي عن فخره بالثقة بتكليفه قائداً لقوة شرورة، مؤكداً أنها دافع للمزيد من التضحية في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

 

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