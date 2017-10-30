نائب أمير القصيم يحث «الإسكان» على سرعة تجاوز عقبات المشاريع السكنية

تواصل – القصيم:

خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الإسكان، محمد بن سليمان السويل بمقر الإمارة، طالب نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بمضاعفة الجهود لتجاوز العقبات التي قد تعترض المشاريع السكنية وسرعة توفيرها للمواطنين.

ومدح نائب أمير القصيم، الجهود التي يقدمها فرع الوزارة، والذي انعكست إيجابياً على المواطنين وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق والسداد، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

من جهته، سلم مدير فرع وزارة الإسكان لسمو الأمير، تقريراً عن المشاريع السكنية في المنطقة، وسير العمل فيها، وآخر التطورات بها.