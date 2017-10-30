«يماني»: المملكة تسعى لاستخراج اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني أن المملكة تتجه إلى استخراج اليورانيوم محلياً، في إطار برنامج طموح للطاقة النووية السلمية.

وفي كلمة له أمام مؤتمر دَوْلِيّ للطاقة النووية في أَبُوظَبْي، قَالَ يماني إن هذه هي الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إِنْتَاج الوقود النووي، مضيفاً أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.

وأَضَافَ يماني أن المملكة ستقر قَرِيبَاً قوانين تخص برنامجها النووي وستكون انتهت من وضع كل الضوابط الخَاصَّة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأَنْشِطَة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.

وفي 11 أكتوبر الْجَارِي، قَالَ الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ماهر العودان، في منتدى عن الكهرباء في الرياض، إن الدراسات الأولية تقدر أن المملكة لديها نحو 60 ألف طن من خام اليورانيوم.

وستكون السعودية ثاني دولة بمنطقة الخليج تسعى لامتلاك الطاقة النووية بعد الإِمَارَات، والتي المقرر أن تبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية في عام 2018.

وذَكَرَت مصادر أن المملكة تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة لإنشاء أول مفاعلين بالمملكة، بِحَسَبِ “رويترز”.

وتدرس المملكة الوصول بطاقتها النووية إلى 6.17 جيجاوات بحلول عام 2032 وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلاً؛ ما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات مُنْذُ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان عام 2011.