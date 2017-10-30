أكاديمي يقترح حلاً لمشكلة غياب فرص العمل لبعض التخصصات الجامعية (فيديو)

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اقترح الأكاديمي، الدكتور محمد العوين، حلاً لمشكلة غياب فرص العمل في سوق المملكة لبعض التخصصات الجامعية، والتي تؤدي لزيادة البطالة، وعدم استفادة الدولة من هؤلاء الخريجين.

وقال “العوين” في حديث على قناة “24”: “يجب أن تكون التخصصات في الجامعات السعودية تخدم خطط التنمية في المملكة وفرص العمل، بحيث لا يدرس طلابنا تخصصات لا مستقبل لها في سوق العمل، ولا تفيد أيضاً خطط التنمية بالدولة”.

وأضاف: “وزارة التعليم يجب أن تغير رؤيتها الاستراتيجية لما يتعلمه الطلاب، والتخصصات التي لا يجد لها الخريجون فرص عمل نقلصها، فقط نأخذ منها ما نحتاج إليه”، مؤكداً أنه يجب إغلاق الأقسام التي لا حاجة لسوق العمل بها.