«الصحة الفلسطينية»: 7 شهداء في قصف صهيوني لأحد الأنفاق في غزة

تواصل – وكالات:

على إثر قصف صهيوني نفقاً للمقاومة على شرق خان يونس بغزة، قُتل 7 بينهم قائد لواء الوسطى في سرايا القدس ونائبه، واثنان من كتائب القسام، كما أُصِيبَ 10 آخرون بينهم حالات حَرِجَة، وذلك ظهر اليوم الاثْنَيْنِ.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: أن “الشُهَدَاء والمصابين وصلوا تباعاً إلى مُسْتَشْفَى شُهَدَاء الأقْصَى وسط القطاع، مُضِيفَاً أن الشُهَدَاء هم: أحمد خليل أبو عرمانة (25 عاماً)، وعمر نصار الفليت (27 عاماً)، ومصباح شبير (30 عاماً)، وعرفات عبدالله أبو مرشد، وحسن رمضان أَبُو حسنين، ومحمد مروان الأغا (22 عاماً)، وجهاد عبدالله السميري”.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد أربعة من مقاوميها، بينهم الشهيد عرفات أبو مرشد قائد لواء الوسطى، ونائبه حسن أبو حسنين.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد اثْنَيْنِ هما: مصباح فايق شبير، ومحمد مروان الآغا، أثناء عملية إنقاذ لمقاومي السرايا.