حفرة ضخمة في الغيوم تثير حيرة السكان في بريطانيا

تواصل – وكالات:

أصيب السكان في مدينة دورسيت البريطانية بالرعب، بعد ظهور سحابة ضخمة تضم حفرة على شكل مركبة فضائية.

وفي مشاهد نادرة، تظهر حفرة كبيرة في الغيوم، على شكل مركبة فضائية، تركت المشاهدين في حيرة كبيرة، وشاهد عدد من السكان المحليين والسياح هذه الظاهرة الغريبة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ويقول لين كوبلاند، وهو مصور محترف، التقط صور الغيوم الغريبة، إن السكان كانوا في حيرة كبيرة من أمرهم، عندما شاهدوا الظاهرة للمرة الأولى.

وأضاف: “كان الناس يستوقفوني ويسألوني ما الذي يجري؟ افترضوا أنني أعرف شيئاً ما؛ لأنني كنت ألتقط الصور، ولكن بالطبع لم أكن على علم بما يحدث”.

وأشار كوبلاند، إلى أنه شاهد تشكيلتين على شكل مركبات فضائية في الغيوم، وسارع الكثيرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتبادل آرائهم حول هذه المشاهد الغريبة.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد البريطاني، إن هناك تفسيراً واضحاً لهذه الظاهرة، ووفقاً لموقع المكتب على الإنترنت “تتشكل هذه الغيوم، عندما يقوم جزء من طبقات السحب، بتشكيل بلورات جليدية، تكون كبيرة بما يكفي، لتتحول إلى هذا الشكل الغريب”.