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«تعليم حفر الباطن» توضح تفاصيل الاعتداء على سائق حافلة مدرسية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة تعليم حفر الباطن، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، الذي يوثق اعتداء مجموعة من الشبان على قائد حافلة مدرسية أثناء توصيله الطلاب إلى منازلهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان، اليوم الاثنين، أن إدارة التعليم تابعت ما ورد من مقاطع مصورة، رصدتها كاميرا مراقبة، حول اعتداء مجموعة شبان على سائق الحافلة المدرسية.

وأشار السلمان إلى أن التحقيقات كشفت محاولة الشبان الخمسة الاعتداء على طالب في الحافلة، فمنعهم السائق، ليبادروا بالاعتداء عليه هو شخصيّاً.

وأضاف متحدث التعليم بحفر الباطن، أنه تم إبلاغ الشرطة، كما قامت الإدارة بأخذ إفادة السائق، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات؛ حرصاً على حفظ حقوق قائد الحافلة.

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