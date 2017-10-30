التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة

تواصل – وكالات:

باتت القدرة على شحن الجوالات في ثوانٍ معدودة خطوة أقرب إلى الواقع، في أعقاب استخدام الباحثين بجامعة واترلو للتكنولوجيا لإحداث تحسن كَبِير في أجهزة تخزين الطاقة المعروفة باسم “المكثفات الفائقة”.

وَتَمَّ تصميم أجهزة الشحن الجديدة لتضاعف كمية الطاقة الكهربائية الَّتِي يمكن أن تحملها أجهزة الشحن لشحن سريع؛ مِمَّا يساعد في تمهيد الطريق للاستخدام النهائي فِي كل شَيء من الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية والليزر عالية الطاقة.

وقال مايكل بوب، أستاذ الهندسة الكيميائية الذي قاد الأبحاث: “تعتبر المكثفات الفائقة بديلاً واعداً أخضر للبطاريات التقليدية – مع فوائد منها تحسين السلامة والموثوقية، بِالإِضَافَةِ إلى شحن أسرع بكثير – إلا أن التطبيقات محدودة حتى الآن بسبب قدرتها التخزينية المنخفضة نسبياً.

وأَضَافَ “بوب”: أن “المكثفات الفائقة التِجَارِيّة الموجودة حَالِيَّاً تخزن طاقة كافية، على سبيل المثال، لتوليد الجوالات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لنحو 10% طالما أن البطاريات قابلة لإعادة الشحن”.