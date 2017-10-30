التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

القبض على قاتل مواطن في نجران بـ«وابل رصاص من سلاح آلي»

القبض على قاتل مواطن في نجران بـ«وابل رصاص من سلاح آلي»

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة

التوصل لطريقة شحن بطارية الجوال في ثوانٍ معدودة
0

تواصل – وكالات:

باتت القدرة على شحن الجوالات في ثوانٍ معدودة خطوة أقرب إلى الواقع، في أعقاب استخدام الباحثين بجامعة واترلو للتكنولوجيا لإحداث تحسن كَبِير في أجهزة تخزين الطاقة المعروفة باسم “المكثفات الفائقة”.

وَتَمَّ تصميم أجهزة الشحن الجديدة لتضاعف كمية الطاقة الكهربائية الَّتِي يمكن أن تحملها أجهزة الشحن لشحن سريع؛ مِمَّا يساعد في تمهيد الطريق للاستخدام النهائي فِي كل شَيء من الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية والليزر عالية الطاقة.

وقال مايكل بوب، أستاذ الهندسة الكيميائية الذي قاد الأبحاث: “تعتبر المكثفات الفائقة بديلاً واعداً أخضر للبطاريات التقليدية – مع فوائد منها تحسين السلامة والموثوقية، بِالإِضَافَةِ إلى شحن أسرع بكثير – إلا أن التطبيقات محدودة حتى الآن بسبب قدرتها التخزينية المنخفضة نسبياً.

وأَضَافَ “بوب”: أن “المكثفات الفائقة التِجَارِيّة الموجودة حَالِيَّاً تخزن طاقة كافية، على سبيل المثال، لتوليد الجوالات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لنحو 10% طالما أن البطاريات قابلة لإعادة الشحن”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير التعليم: لن نسمح بالجوال لطلاب المدارس

وزير التعليم: لن نسمح بالجوال لطلاب المدارس

«الرحيلي» يحذِّر من خاصية على الجوالات.. وينصح بإلغاء تفعيلها

«الرحيلي» يحذِّر من خاصية على الجوالات.. وينصح بإلغاء تفعيلها

القبض على وافدين حَوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات (صور)

القبض على وافدين حَوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات (صور)

«العمل»: ضبط وافد مخالف يمارس صيانة الجوالات في «بطحاء الرياض»

«العمل»: ضبط وافد مخالف يمارس صيانة الجوالات في «بطحاء الرياض»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>