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5 أسباب تفسر ظهور «الدم» في السائل المنوي

5 أسباب تفسر ظهور «الدم» في السائل المنوي
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تواصل – فريق التحرير:

ظهور الدم في السائل المنوي من الحالات التي تسبب قلقاً وتوتراً عند الرجال، فقد يظهر بشكل مفاجئ دون الشعور بأي أعراض، أو ألم في العضو الذكري.

وفي هذا السياق، عزا الدكتور محمد عباس، أستاذ واسْتشَاري أمراض الذكورة، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” ظهور الدم في السائل المنوي إلى خمسة أسْبَاب.

وعدَّد “عباس” الأسْبَاب كالآتي:

1 – احتقان والتهاب في البروستاتا.

2 – التهابات شديدة في الحويصلة المنوية.

3 – ارْتِفَاع ضغط الدم.

4 – سيولة الدم.

5 – بعض الأمراض الخطيرة والنادرة مثل أورام البروستاتا، والحويصلة، أو أورام مجرى البول.

وحول العلاج، أَوْضَحَ الاسْتشَاري، أنه يكون “على حَسْبَ حالة المريض والشكوى والسؤال عن وجود خلل، أو التهابات معينة، أو وجود تاريخ مرضي مع فحص المريض بأشعة الموجات الصوتية”.

وأَضَافَ “عباس”: “كل هذه الأشياء لها دور في تشخيص الحالة”، مُبَيِّنَاً أن “ظهور الدم فِي السائل المنوي يؤثر على فرص الإنجاب، ولكن ليس له علاقة بالعجز الجنسي”.

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