المخلوع «صالح» يهرب من اجتماع بسبب طائرات التحالف العربي

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر يمنية أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هرب من مكان اجتماع مع أعضاء حزبه؛ بسبب طائرات التحالف العربي.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن تلك المصادر أن صالح غادر، الاثنين 30 أكتوبر 2017، وبشكل مفاجئ، خيمة الاجتماعات بمقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العامّ جنوب العاصمة صنعاء، بعد ورود معلومات عن احتمالية استهداف المكان بصواريخ مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضافت المصادر، أن صالح تم تقديمه لإلقاء كلمه في أعضاء حزبه من أبناء منطقة ريمة، لكنه غادر مسرعاً بعد دقيقتين من وصوله للمكان، مشيرة إلى أنه أمسك بالميكروفون وأعلن اعتذاره للمتواجدين. موضحاً أنه مستهدف ومضطر للمغادرة بشكل سريع.

يذكر أن “صالح” اعتاد على الخطابة في أنصاره، وتوضيح وجهة نظره في الأزمة اليمنية، من خلال الخطابات التي يلقيها على أعضاء حزبه.