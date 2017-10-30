قائد قطار الحرمين يروي تجربة قيادته لأول مرة بسرعة فائقة

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ قائد قطار الحرمين محمد الملاح، أنه شَعَرَ بالإثارة والسعادة أثناء قيادته للقطار بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

وقال الملاح، اليوم الاثْنَيْنِ، إنه تلقى دورة تدريبة مكثفة في إسبانيا على قيادة القطار بتلك السرعة الفائقة. مُضِيفَاً أنه سيكون أحد السائقين الرَئِيسِيّين لقطار الحرمين، عقب تشغيله بشكل رسمي في شهر ديسمبر المقبل.

وأَوْضَحَ قائد القطار، أن الدورة التدريبية التي التحق بها في إسبانيا استمرت لمدة 4 أشهر، وأنه كان من ضمن عدد كبير من السعوديين الذين تقدموا لهذه الوظيفة، قَائِلاً إنه لم يكن يحلم في يوم من الأيام أن يكون قائداً لقطار سريع.

وأَضَافَ أن تجربة قيادة قطار بسرعة 300 كيلومتر كانت مثيرة وفريدة، وأنه تدرب على أن يكون مستعداً على المستوى الذهني لهذه التجربة، التي تتطلب قدرة كبيرة على التعامل مع الظروف الصعبة وامتلاك عزيمة قوية.

وأَضَافَ، الملاح أن قيادة قطار وهو يحمل 400 راكب بسرعة 300 كلم/س، تتطلب “قدرة وقوة وعزيمة وتوازناً”، وَفْقَاً لـ”عرب نيوز”.

ويعد قطار الحرمين من أكبر مشاريع السكك الحديدية في المملكة، وَتَمَّ تشغيله تجريبيّاً مُنْذُ أسبوعين، ويتوقع أن ينقل 60 مليون راكب سَنَوِيّاً.