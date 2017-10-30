الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة

تواصل – فريق التحرير:

فشلت عملية إطلاق صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة، اليوم الاثْنَيْنِ، حيث سقط في صعدة بعد إطلاقه.

وقبل عشرة أيام، ذَكَرَت مصادر في صنعاء أن الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من فج عطان، ليسقط في منطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء، فيما كان هدفه أراضي المملكة.

وكانت الميليشيات الحوثية الانقلابية قد أَطْلَقَت أكثر من 30 صاروخاً مُنْذُ عام 2015 على مناطق عِدَّة في المملكة، منها: نجران، وجازان، وأبها، وخميس مشيط، والطائف، ومكة، ومنطقة الرين بالرياض، إلا أن الدفاعات الجوية السعودية كانت لها بالمرصاد.