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مغامر يحلّق في السماء بعشرات البالونات الملونة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أَظْهَرَت لقطات مصورة مثيرة للدهشة نشرت على موقع يوتيوب الإِلِكْتُرُونِيّ، مغامراً وهو يحلق في السماء باستخدام عشرات البالونات الملونة.

نشر توم مورغان (38 عاماً) تسجيلاً مصوراً على الإنترنت يظهر رحلته على متن كرسي بلاستيكي معلق بحوالي 100 بالون ملون في أجواء جنوب إفريقيا.

وقال مورغان بأنه أمضى يومين كاملين لنفخ البالونات بمساعدة فريق عمله، مضيفاً: “اضطررت إلى إجهاض ثلاث محاولات سابقة في بوتسوانا قبل أن أنجح في المرة الرابعة في جنوب إفريقيا”.

يُشَارُ إلى أن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، وحصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره بعدة أيام، وَفْقَ ما ورد في موقع “يو بي آي” الإِلِكْتُرُونِيّ.

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