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«جوجل» تغير طريقة البحث على محركها

«جوجل» تغير طريقة البحث على محركها
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” عن تحديث طريقة البحث على محرك البحث خاصتها، وذلك على نحو يركز على جعل نتائج البحث ذات طابع محلي أكثر ومرتبطة بموقع المستخدم أيًا كان النطاق الذي يستخدمه.

وقالت الشركة عبر مدونتها: “حينما تبحث على جوجل، فإننا نهدف إلى تقديم النتائج الأكثر فائدة لطلب البحث، واليوم، ترتبط ما يقرب من واحدة من كل خمس عمليات بحث على جوجل بالموقع، لذا فإن تقديم نتائج البحث الملائمة محليًا هو جزء أساسي من خدمة المعلومات الأكثر دقة”.

وأوضحت جوجل أنه لتوفير هذه التجربة المثلى، يحدد موقع المستخدم ما هي النتائج التي يتلقاها عبر محرك البحث جوجل وخدمة الخرائط التابعة لها.

وفي السابق، كانت النتائج تظهر وفقاً لعنوان النطاق الذي يختاره المستخدم لمحرك البحث، مثل أن يكتب في شريط العنوان google.com.sa لتظهر النتائج ذات الصلة بالمملكة، وهكذا.

أما الآن، فقد اختلف الأمر، إذ أصبحت النتائج تظهر بحسب الموقع الحالي للمستخدم أياً كان عنوان النطاق المستخدم، وذلك على محرك البحث عبر التطبيقات المحمولة، ونسخة الويب على الأجهزة المحمولة والمكتبية.

يُشار إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدم تغيير الموقع الخاص به من خلال الذهاب إلى إعدادات البحث التي تظهر أسفل الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، ثم اختيار الدولة التي يُفضل ظهور النتائج المرتبطة بها.

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