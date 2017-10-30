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5 طرق طبيعية تحمي الدم من التجلط

5 طرق طبيعية تحمي الدم من التجلط
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تواصل – وكالات:

تخثر الدم سمة طبيعية تحمي الجسم من النزيف، لكن في بعض الأحيان يحدث التجلط لأسْبَاب أخرى غير الجروح والإصابات، ويؤدي ذلك إلى أزمة قلبية، أو سكتة دماغية.

لذا، يصف الأطباء أدوية مضادة للتجلط، أو لتخثر الدم إذا كانت هناك مشاكل في القلب. كذلك بالإمكان حماية الدم من التجلط بطرق طبيعية عن طريق تناول هذه الأعشاب والتوابل بانتظام:

1 – الكركم: يوفر تناول الكركم يَوْمِيّاً مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية منها: حماية الدم من التجلط، والوقاية من الالتهابات.

2 – الثوم: يمنع الثوم عملية تجلط الدم داخل الشرايين، ويساعد على خفض الكوليسترول، ويمكنك الاستفادة منه أكثر إذا تناولته نيئاً.

3 – البصل: يعتبر البصل من أكثر الأطعمة المضادة لتخثر الدم استخداماً، ويمكنك الاستفادة من هذه الخاصية أكثر إذا تم تناول البصل نيئاً.

4 – الزنجبيل: يوفر الزنجبيل حماية من السكتة الدماغية، ويعتبر من أفضل مسيلات الدم الطبيعية.

5 – القرفة: إذا تم استعمال القرفة باعْتِدَال توفر حماية جيدة ضد جلطات الدم، لكن كثرتها قد تؤذي الكبد.

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