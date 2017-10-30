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أخطاء «فواتير المياه» تربك المواطنين.. ومسؤولان يعلقان (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

سلط برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” الضوءَ على قضية أخطاء فواتير المياه التي تمثل أزمة حالياً لبعض المواطنين؛ نظراً لتلقيهم الفواتير بمبالغ فلكية يصل بعضها إلى 150 ألف ريال.

وعرض البرنامج إحدى الحالات التي تضررت من هذه الإشكالية، مبيناً أن أحد المواطنين وصلته فاتورة بقيمة (90150) ريالاً، رغم أنه يسكن خارج منزله طيلة عامٍ كامل.

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد المهندس محمد الموكلي، المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أنهم بعد تلقي عدد من الشكاوي بهذا الصدد؛ تمت معالجتها بسرعة وفقاً للقراءات الصحيحة لعدادات المياه، مؤكداً أن الفواتير احتجزت بعد إصدارها.

من جانبه، لفت الدكتور عبد الرحمن القحطاني، أمين عام جمعية حماية المستهلك، إلى أنهم تواصلوا مع وزارة البيئة والمياه بخصوص هذه الشكاوي، موضحاً أن الخلل ناتج عن أخطاء الطباعة في الفواتير.

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