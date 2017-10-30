مصادر: رصد «بدلات غير نظامية» بجهات حكومية

تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن ديوان المراقبة العامة رصد صرف بدلات غير نظامية في عدد من الجهات الحكومية، وخاطب الجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم تجاه صرف هذه البدلات بطريقة مخالفة.

وذكرت المصادر أن أبرز تلك البدلات: مكافأة حسن أداء العمل بمعدل راتب شهري، ومكافأة الإبداع بمعدل راتب شهرين، ومكافأة الخدمة الوظيفية وتتراوح بين نصف راتب وراتب شهرين، وبدل إشراف للمدير التنفيذي في قطاعات صحية بمعدل 12 ألف ريال شهرياً، وغيرها، بحسب “المدينة”.

وأضافت أن ديوان المراقبة رصد مخالفات أخرى، كعدم وجود جرد مناسب لعديد من المستودعات الحكومية، ووجود ملاحظات على آلية استلام وتسليم العقود، وعدم وجود أنظمة آلية في بعض المستودعات الحكومية، وعدم الرد على مخاطبات واستفسارات الديوان.

وبينت المصادر أن لجنة مختصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية ومجلس الخدمة العسكرية تعكف على تطوير نظام تقني للتعامل بشكل موحد مع البدلات والانتدابات وإعداد وثيقة موحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة وتصنيفها وتقنينها وتحديد المشمولين بها ومدتها.