الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

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تواصل – فريق التحرير:

قال صندوق التنمية العقارية، إن برنامج “التمويل المدعوم”، الذي بدأ العمل به منذ فبراير من العام الجاري، يُحفز المستفيدين على الانتظام بالسداد، حتى يتمكنوا من الحصول على مبلغ الدعم الشهري.

وذكر الصندوق العقاري، أنه عند تعثر المستفيد عن سداد القسط الشهري لجهة التمويل، يتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت وليس نهائي، ويعاد مبلغ الدعم بأثر رجعي بعد سداد أي قسط من المتأخرات القائمة.

وبين أن حالات توقف الدعم الشهري هي:

–   وفاة المستفيد أو عجزه الكلي حيث تسقط مديونية التمويل مع جهة التمويل

–   قيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة

وقدم الصنودق 9 مميزات للتمويل المدعوم، وهي:

–  مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل

–  دعم بنسبة 100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل

–   دعم يتراوح ما بين 35% و100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14 ألف ريال

–   الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%

–    يحصل المستفيد على مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج

–    يعفى المستفيد في حال الوفاة أو العجز الكلي من جهة التمويل ويسقط التمويل والدعم

–    إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى

–    إمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال

–    تقليص فترة الانتظار الطويلة للحصول على البرنامج

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    زائر

    قرار حلو وممتاز يشجع المستفيد على الدعم الصندوق العقاري

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