«النقل» تضع شاشات إلكترونية لتنبيه السائقين بمقدار سرعتهم

تواصل – واس:

عملت وزارة النقل على وضع شاشات على بعض الطرق لتنبيه السائقين بمقدار سرعة مركباتهم أثناء المرور بها حفاظاً على سلامة أرواحهم, ووفقاً للتقارير الصادرة عن الوزارة فإن العلاقة مطّردة بين تجاوز السرعة أثناء قيادة المركبة والحوادث المرورية.

وسجل طريق المجمعة – حفر الباطن الأعلى في تجاوز السرعة المحددة بنسبة بلغت 58%، يليها طريق السليّل – الرياض حيث وصلت نسبة تجاوز السرعة 54% في سبتمبر الماضي، كما أتى طريق الرياض – بيشة ثالثاً في قائمة تجاوز السرعة بنسبة 53%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان أنّ الوزارة وضمن خططها لرفع مستوى السلامة وتخفيض معدل وفيات حوادث الطرق، ممثلة في وكالة الطرق قامت ابتداءً بتثبيت 7 شاشات إلكترونية (رادار) تعرض للسائقين في طرق الرياض سرعتهم، وذلك من خلال دراسة وتحليل الحركة المرورية في الطرق، لافتاً إلى أنها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة حيث تعتمد على الطاقة الشمسية.

وتحرص وزارة النقل ضمن أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها المتسقة مع رؤية المملكة 2030 إلى التوسّع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي المركبات بأنواعها لرفع مستوى السلامة وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل.