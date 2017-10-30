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الأوقاف الكويتية تكشف عن خطتها لاستقبال العائدين من «داعش»

الأوقاف الكويتية تكشف عن خطتها لاستقبال العائدين من «داعش»
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تواصل – متابعة:

قال وزارة الأوقاف الكويتية إنها أعدت خطة لاستقبال الكويتيين العائدين من سوريا والعراق، الذين تورطوا في القتال بصفوف تنظيم “داعش”، بعد هزيمة التنظيم في العراق وسوريا.

وقال وكيل الوزارة، فريد عمادي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “الأوقاف واللجنة العليا لتعزيز الوسطية جاهزتان لاستقبال العائدين من تنظيم داعش، وتصحيح أفكارهم وفق برامج أعدتها الوزارة بواسطة نخبة من العلماء المتميزين”.

وأشار “عمادي”، في حديثه عن العائدين من أعضاء التنظيم، إلى تجربة سابقة للكويت مع العائدين أو المنتمين لتنظيمات مسلحة، مثل خلية “أسود الجزيرة” المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي شنت عدة هجمات في الكويت عام 2005، قبل القبض على بعض عناصرها وسجنهم.

وقال: تستهدف خطة وزارة الأوقاف، تغيير القناعات الفكرية لأعضاء التنظيم، والتي دفعتهم لترك الكويت، والقتال معه في سوريا والعراق، لكنها لا تخفف من العقوبات، التي يواجهونا عند عودتهم لبلادهم ،وخضوعهم للتحقيقات الأمنية، ومن ثم المحاكمة.

ولم يكشف المسؤول الحكومي، عن أعداد دقيقة أو تقريبية للكويتيين، الذين يقاتلون مع التنظيم في العراق أو سوريا.

وكانت وسائل إعلام محلية كويتية أشارت، إلى عودة البعض منهم مؤخراً، إذ تم توقيف وتقديم أشخاص منهم للمحاكمة، فيما يتوقع أن يعود المزيد بعد خسارة تنظيم “داعش” لغالبية المدن والبلدات، التي كانت تحت سيطرته في سوريا والعراق.

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