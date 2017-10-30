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«هدف»: 86 ألف منشأة اشتركت في برنامج «دعم نمو التوطين»

«هدف»: 86 ألف منشأة اشتركت في برنامج «دعم نمو التوطين»
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تواصل- واس:

بلغ عدد المنشآت التي اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت، 86 ألفا و637 ألف منشأة وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج التي كشف عنها المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) خالد أبا الخيل، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين، لافتا النظر إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017 ، ولمدة عامين، حيث سيسهم “هدف” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة .

وأشار أبا الخيل إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعيًا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع “هدف” الإلكتروني https://hrdf.org.sa.

من جهة أخرى شدد المتحدث الرسمي على أن إدارة البرنامج ستعمل بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق آلية الدعم، ووضع التدابير اللازمة للحد من الممارسات الخاطئة التي قد تنشأ بعد تطبيق هذا البرنامج، وإصدار التقارير الدورية اللازمة.

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