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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن توفر وظائف معيدين ومعيدات

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن توفر وظائف معيدين ومعيدات
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية علوم التأهيل الطبي، عن توفر وظائف (معيدين) و(معيدات) للعام الدراسي 1439 / 1438 هــ، مخصصة لقسم علاج علل السمع واضطرابات التخاطب، طلاب عدد (2)، وطالبات عدد (1)، وأخرى مخصصة لقسم العلاج الطبيعي، طلاب عدد (2)، وطالبات عدد (1)، ولقسم العلاج التنفسي، طلاب عدد (2)، وطالبات عدد (2)، وكذلك الوظائف المخصصة لقسم العلاج الوظيفي، طلاب عدد (2).

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية حاصل على الدرجة الجامعية في إحدى التخصصات المطلوبة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها من كليات العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها، وأن لا يقل تقدير المتقدم / المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً، ولا يتجاوز عمر (30) سنة، علاوة على أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة التو فل، أو STEP أو IELTS، وحاصلاً على شهادة امتياز موثقة أو خبرة تطبيقية لسنة واحدة على الأقل.

وأوضحت الجامعة أن الطلبات تقدم خلال الدوام الرسمي إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى شطر الطلاب غرفة رقم (873) ص.ب 80324، أو على البريد الإلكتروني fams@kau.edu.sa، بدءاً من اليوم حتى 10 /3 /1439هــ. مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة، وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي تم اجتيازها إن وجدت.

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