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«البلديات» ترد على مهاجمي مكافحة «الحيوانات الضالة»

«البلديات» ترد على مهاجمي مكافحة «الحيوانات الضالة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد بن سعـد العمر، أن الوزارة تتعامل مع الحيوانات الضالة والحيوانات الضارية التي عادتها الأذى والاعتداء على الناس وليس كل الحيوانات، وذلك وفقاً لما تضمنته أنظمة وتعليمات صحة البيئة لمكافحة الحيوانات الضالة والعقورة والناقلة للأمراض، ووفقاً لما تتلقاه من بلاغات وشكاوى من المواطنين.

وأوضح العمر في رده على ما أُثير مؤخراً حول الإجراءات التي تتبعها الأمانات والبلديات مع الحيوانات الضالة، بأن دور الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات ينحصر في مكافحة الحيوانات الضالة والعقورة فقط، وليس كل الحيوانات، وهذا ما يجهله الكثير من الناس.

ولفت إلى أن سبب الحصر يستند على عدد من فتاوى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تقضي بجواز مكافحة الحيوانات العقورة والتي تنقل الأمراض، مثل “داء الكلب” وكذلك الحيوانات الضارية التي عادتها الأذى والاعتداء على الناس، وكذلك الحيوانات التي تصول ولو لم تكن معروفة بالضراوة، على أن لا تتعدى المكافحة إلى غيرها من الحيوانات مثل حيوانات الصيد والحراسة وغيرها.

وبين العمر أن الأمانات والبلديات سجلت حالات إصابات نتيجة تعرض العديد من الأسر والأطفال لهجوم من هذه الحيوانات الضالة.

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