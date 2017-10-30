«صحة الطائف» تغلق مجمعًا طبيًا وقسم الولادة بمستشفى شهير

تواصل- الرياض:

أغلقت “الصحة” في الطائف مجمعاً طبياً في الحوية شمال الطائف، وأحد أقسام النساء والولادة في أشهر مستشفيات الطائف الخاصة، على خلفية ملاحظات صحية وطبية في تقديم الخدمة الصحية.

وزار فريق رقابي أحد المجمعات الطبية شمال الحوية على خلفية ملاحظات سابقة استوجبت إغلاقه بالكامل تحفظيا لدواعي السلامة، وأظهرت جولة وزارة الصحة الرقابية قصور في تقديم الخدمات، وعدم وجود تجهيزات طبية كافية في عدد من الأقسام، إلى جانب عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة لعدد من الأطباء والفنيين؛ مما استوجب إصدار أمر إغلاقه تحفظياً لسلامة الجميع.