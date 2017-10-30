«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، عن تسوية 23 ألف قضية لمنازعات حقوقية تخص أطرافاً من عمال الخدمة المنزلية خلال عام 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه تم تسوية 12727 قضية منتهية بالصلح، وإصدار 7329 قراراً، في حين تم إصدار 2579 قراراً منتهياً بالتنازل.

وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة من لجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، وذلك بحسب الدعاوى المُقامة أظهرت تسجيل 3852 قضية إخلال بالتزامات العقد، و3435 قضية عدم رفع الأجور، فيما سجلت 9010 دعاوى رفض أو ترك العمل.

إلى ذلك، تسعى الإدارة العامة للجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، لتحقيق أهدافها عبر مسارات استخدام أفضل البرامج الآلية لاستقبال الدعاوى والتبليغ وضبط الدعاوى والبت فيها، والتنسيق والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتقديم أفضل الخدمات بدقة ومرونة تامة من خلال المكتب الفني بالإدارة، وتدريب منسوبي اللجان على أفضل الوسائل الإجرائية والقضائية، وإعداد برامج للأرشفة الإلكترونية لاستخلاص السوابق القضائية والاستفادة منها في الدعاوى وتكوين خلفية لمنسوبي اللجان حالياً ومستقبلاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل»: «مساند» يتيح معرفة مدة وتكاليف استقدام العمالة المنزلية

«العمل»: «مساند» يتيح معرفة مدة وتكاليف استقدام العمالة المنزلية

200 عاملة منزلية إندونيسية لكل مكتب.. والكفالة بعد 90 يوماً

200 عاملة منزلية إندونيسية لكل مكتب.. والكفالة بعد 90 يوماً

مصادر: راتب العمالة الإندونسية 2400 ريال بنظام «التأجير الشهري»

مصادر: راتب العمالة الإندونسية 2400 ريال بنظام «التأجير الشهري»

العمل: 38 لجنةً للفصل في خلافات «الخدمة المنزلية».. ولا تهاون

العمل: 38 لجنةً للفصل في خلافات «الخدمة المنزلية».. ولا تهاون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>