«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، عن تسوية 23 ألف قضية لمنازعات حقوقية تخص أطرافاً من عمال الخدمة المنزلية خلال عام 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه تم تسوية 12727 قضية منتهية بالصلح، وإصدار 7329 قراراً، في حين تم إصدار 2579 قراراً منتهياً بالتنازل.

وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة من لجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، وذلك بحسب الدعاوى المُقامة أظهرت تسجيل 3852 قضية إخلال بالتزامات العقد، و3435 قضية عدم رفع الأجور، فيما سجلت 9010 دعاوى رفض أو ترك العمل.

إلى ذلك، تسعى الإدارة العامة للجان الفصل في دعاوى عمال الخدمة المنزلية، لتحقيق أهدافها عبر مسارات استخدام أفضل البرامج الآلية لاستقبال الدعاوى والتبليغ وضبط الدعاوى والبت فيها، والتنسيق والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتقديم أفضل الخدمات بدقة ومرونة تامة من خلال المكتب الفني بالإدارة، وتدريب منسوبي اللجان على أفضل الوسائل الإجرائية والقضائية، وإعداد برامج للأرشفة الإلكترونية لاستخلاص السوابق القضائية والاستفادة منها في الدعاوى وتكوين خلفية لمنسوبي اللجان حالياً ومستقبلاً.