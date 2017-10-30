في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب

تواصل – الرياض

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارةَ الاتصالات وتقنية المعلومات، سرعة استقطاب خريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة، وتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والستين اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.

طالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الالكترونية، فيما دعا د.عبدالله الحربي إلى سرعة استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة.

وطالب د. حسين المالكي بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية، ورأى العضو صالح الخليوي فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.