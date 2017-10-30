في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب

في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب
مجلس الشورى بالسعودية
0

تواصل – الرياض
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارةَ الاتصالات وتقنية المعلومات، سرعة استقطاب خريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة، وتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والستين اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.
طالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الالكترونية، فيما دعا د.عبدالله الحربي إلى سرعة استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة.
وطالب د. حسين المالكي بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية، ورأى العضو صالح الخليوي فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحباط تهريب 42 ألف حبة كبتاجون في خلايا نحل بمطار جدة

إحباط تهريب 42 ألف حبة كبتاجون في خلايا نحل بمطار جدة

«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

«العمل»: تسوية 23 ألف قضية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>