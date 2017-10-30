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بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
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تواصل – الرياض

بعد تصريحات الدكتورة أسماء الزهراني، عضو مجلس الشورى، التي أكدت فيها أن توصية رُفعت من مجلس الشورى للمقام السامي، بخصوص تعيين خريجات كليات التربية الانتظام والانتساب، بعد طول انتظار، دشنت خريجات كلية التربية وسم بعنوان #بشري_لخريجات_كليات_التربية، استبشروا فيه بقرب تعيينهن، بعد طول انتظار.

وقالت الدكتورة أسماء الزهراني عضو مجلس الشورى، أستاذ مساعد الأدب والنقد، إن مجلس الشورى جهة تشريعية. تصدر عنه التوصيات مرفقة بتقارير المؤسسات وترفع جميعها للمقام السامي للتوجيه بشأنها، وأنه تم رفع التوصية بتعيين خريجي كليات التربية.

قال بندر العفيشان، الناشط والمهتم بملف نقل الظروف الخاصة وملف نقل المعلمين: تأكيداً لما سبق بما يخص التوصية، أكدت عضو مجلس الشورى د.أسماء الزهراني، أن “التوصية عند المقام السامي”.

أما حساب تجمع كليات التربية، فطالب الدكتورة أسماء الزهراني بمتابعة التوصية الخاصة بخريجات كلية التربية، وتبشر الخريجين والخريجات بما هو خير لهم.

وقال عبدالله عبدالعزيز‏: “هناك توصيه من مجلس الشورى لخريجات التربية وخريجي وخريجات المجتمع، إذا طبقت على أرض الواقع ونفذت نقول للجميع مبروك”.

ولكن طالب فيصل الشمري بالتريث في نقل المعلومات، وقال لابد من الانتظار حتى تصدر الأخبار رسمياً، أما الدكتور عبدالعزيز الزير‏ فقال “بداية انفراج حقيقي”.

وقالت يارا الجهني‏: “لكل من ساند قضيتنا لهم نصيب من دعواتنا، فأنتم الصوت الحقيقي للمواطن”، وقال محمد بن صالح المطلق‏: “يارب فرحة لمن طال انتظارهن”.

وقال أحمد العايد‏، “خريجات كليات التربية انتظرن سنين حلم الوظيفه، حاسس بمعاناتكن، الله يوفق كل خريج وخريجه”.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر مهاوي

    نحن في بلد العدل في بلد سلمان الحزم سلمان الخير عاطلات لأكثر من ١٠ سنوات مكرمه ملكيه الحصر والتوظف الفوري مساواة بخريجات الكليه المتوسطه والدبلوم كلنا امل بالله ثم بوالدي وسيدي سلمان

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  2. ١
    زائر

    كلهم بدون استثناء ولا بس سنوات معينه يتم تعيينهم

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